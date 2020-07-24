Агроном объяснил, можно ли покупать ранние арбузы

Многие опасаются покупать ранние арбузы и предпочитают отложить это дело до конца августа. Но агроном Елизавета Тихонова заверила, что ничего опасного в арбузах нет. Самые сладкие появляются на прилавках уже к завершению июля.

«Сейчас в продаже можно встретить дагестанские и иранские арбузы. В Иране получают четыре урожая. В Узбекистане иногда бывает три урожая, первый под пленкой, потом рассадная культура и последняя суходольная. Различаются они только сладостью. Чем больше воды используется при выращивании, тем менее сладок плод», — рассказала Тихонова радио Sputnik.

Она добавила, что покупать ранние арбузы не только можно, но и нужно. Самые сладкие ягоды поспевают именно к концу июля — началу августа. Более того, к арбузам практически невозможно применить нитраты, так как они погубят весь урожай.

«При массовом выращивании арбузов применять нитраты сложно. Любят говорить, что „колют арбузы“. Колоть нитратами невозможно, арбуз умрет. Даже если вводить их через корневую систему. Эти вещества нужны листве, и в плод они не пойдут», — объяснила агроном.

По ее словам, нитраты могут быть только в кожуре арбуза, но ее никто не ест, поэтому опасаться их не стоит.