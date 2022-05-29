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    29 мая 2022, 15:48

    Агроном объяснил, как ускорить плодоношение яблони

    Агроном Володихин посоветовал ускорять плодоношение яблони по методу Коломийца

    Ольга Назаркина

    Ускорить плодоношение яблони эффективно можно по методу профессора Ивана Коломийца. Специалист сделал открытие еще в первой половине прошлого века, рассказал автор Telegram-канала «Мой урожай. Сад, огород, цветы», профессиональный агроном Алексей Володихин.

    Агроном объяснил, как ускорить плодоношение яблони

    «Харьковский профессор Коломиец, доктор наук, в 1940–50-х годах изучал, что влияет на закладку цветковых почек. Выяснилось, что прежде всего это концентрация клеточного сока. Чем он гуще, тем быстрее яблоня начинает плодоносить», — пояснил Володихин.

    В своих трудах Коломиец писал, что в ходе изучения закладки цветковых почек под яблони и груши вносили азот, фосфор и калий. В результате выяснилось, что калий не оказывает никакого влияния на этот процесс. А фосфор и азот вызывают закладку цветковых почек на однолетках.

    Володихин уточнил, что в конце июня стоит увеличить концентрацию азотных удобрений и дать, например, не 40–50 граммов на приствольный круг молодой яблони, а 80–100 граммов или даже 120. В этом случае можно добиться, чтобы у дерева появились цветочные почки.