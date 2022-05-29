Агроном объяснил, как ускорить плодоношение яблони

Ускорить плодоношение яблони эффективно можно по методу профессора Ивана Коломийца. Специалист сделал открытие еще в первой половине прошлого века, рассказал автор Telegram-канала «Мой урожай. Сад, огород, цветы», профессиональный агроном Алексей Володихин.

«Харьковский профессор Коломиец, доктор наук, в 1940–50-х годах изучал, что влияет на закладку цветковых почек. Выяснилось, что прежде всего это концентрация клеточного сока. Чем он гуще, тем быстрее яблоня начинает плодоносить», — пояснил Володихин.

В своих трудах Коломиец писал, что в ходе изучения закладки цветковых почек под яблони и груши вносили азот, фосфор и калий. В результате выяснилось, что калий не оказывает никакого влияния на этот процесс. А фосфор и азот вызывают закладку цветковых почек на однолетках.

Володихин уточнил, что в конце июня стоит увеличить концентрацию азотных удобрений и дать, например, не 40–50 граммов на приствольный круг молодой яблони, а 80–100 граммов или даже 120. В этом случае можно добиться, чтобы у дерева появились цветочные почки.