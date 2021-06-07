Агроном объяснил, как правильно выбирать клубнику и черешню

С каждым днем все больше черешни и клубники появляется на прилавках. Однако нужно уметь правильно выбрать ягоды. Как определить их качество, объяснил специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов.

По его словам, сейчас сезон клубники подходит к своему пику, поэтому на рынке большое разнообразие этой ягоды. Лучше отдавать предпочтение продукту, выращенному в вашем регионе.

«Ягоды эти очень скоропортящиеся, счет идет буквально на часы, поэтому лучше покупать те, которые выращенные рядом. Ягоды не должны быть мятыми, лучше, если они будут упакованы в небольшие коробки», — сказал Викулов в комментарии радио Sputnik.

Вкус клубники зависит во многом от погоды. В этом году она, скорее всего, будет вкусная.

«Если погода будет, как сейчас, не очень жаркая, с хорошим перепадом дневных и ночных температур, это позволит накопить всем плодам высокое содержание витаминов, сахаров, вкусовые качества будут высокие, ягода будет сухая и красивая», — добавил Викулов.

По его словам, если же неделю-две будет стоять пасмурная, дождливая погода, то на плодах может появиться серая гниль.

Также агроном обратил внимание на то, что через несколько недель стартует сбор черешни. Пока в продаже самая ранняя ягода. По вкусу она уступает более поздним сортам. При выборе черешни важно смотреть на плодоножку. Если она зеленая, то ягода собрана недавно. Если плодоножка темная и сморщивается, то ничего хорошего от плодов ждать не стоит.

Викулов напомнил, что черешня и клубника — сезонные ягоды. Самая низкая цена на них — в период массового сбора.