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    09 декабря 2020, 19:08

    Агроном назвал правильным запрет на ввоз в РФ некоторых фруктов и овощей

    Артур Блянихов

    Агроном Владимир Викулов обсудил с радио Sputnik запрет на ввоз в Россию некоторых фруктов и овощей из Узбекистана, Турции, Азербайджана и Армении. Отмечается, что в продукции этих стран нашли вирусы.

    Специалист поддержал запрет, заметив, что это вопрос продовольственной безопасности.

    «Можно просто лишиться в течение нескольких сезонов основных направлений (сельского хозяйства — прим. ред.). Эти меры правильные», — выразил уверенность специалист.

    По его словам, этот запрет для покупателей будет не так ощутим. Что касается людей, занимающихся поставками овощей, то они переключаться на других поставщиков.