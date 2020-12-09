Агроном назвал правильным запрет на ввоз в РФ некоторых фруктов и овощей
Агроном Владимир Викулов обсудил с радио Sputnik запрет на ввоз в Россию некоторых фруктов и овощей из Узбекистана, Турции, Азербайджана и Армении. Отмечается, что в продукции этих стран нашли вирусы.
Специалист поддержал запрет, заметив, что это вопрос продовольственной безопасности.
«Можно просто лишиться в течение нескольких сезонов основных направлений (сельского хозяйства — прим. ред.). Эти меры правильные», — выразил уверенность специалист.
По его словам, этот запрет для покупателей будет не так ощутим. Что касается людей, занимающихся поставками овощей, то они переключаться на других поставщиков.