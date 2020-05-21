Агроном назвал фрукты и овощи, которые можно есть в мае

После зимы организм нуждается в подкормке в виде свежих овощей и фруктов. Но специалисты предупреждают: для дынь и арбузов еще слишком рано, лучше присмотреться к зелени и капусте.

Плодоовощевод, агроном Елизавета Тихонова в интервью радио Sputnik отметила, что после зимы может быть полезна практически любая растительная продукция, даже выращенная в искусственных условиях. Но есть ряд продуктов, с которыми все же стоит подождать.

«Не только потому, что они могут быть выращены с применением стимуляторов и удобрений, но и потому, что совсем уж не сезон для этой культуры. Эффекта хорошего не даст ни арбуз, ни дыня. Если, конечно, они не прибыли из зон, где выращивались в открытом грунте. А если были выращены на гидропонике или в защищенном грунте, то их лучше не использовать», — объяснила Тихонова.

«Ананасную землянику», по словам Тихоновой, специально накачивают антибиотиками, чтобы она перенесла доставку и пролежала какое-то время в магазине. Такая земляника будет вкусной и, несмотря на антибиотики, ее положительные качества пересилят отрицательные.

Агроном считает, что персики и абрикосы есть уже можно, ведь, скорее всего, их вырастили в открытом грунте где-то в Узбекистане. Только она предупредила, что эти культуры собираются руками, а значит, их надо тщательно мыть.

То, что уже можно есть без сомнений, — это зелень.

Руккола идет под срезку несколько раз — вырастает каждые два дня. Салат, июньская капуста. Кроме витаминов там есть защитные вещества Елизавета Тихонова.

Но салаты тоже нужно хорошенько мыть, отметила агроном.