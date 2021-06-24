Агроном: лучше покупать августовские арбузы

Главный агроном Тимирязевской академии Владимир Викулов посоветовал воздержаться от покупки арбузов в июле. Специалиста процитировала радиостанция «Говорит Москва».

Викулов заметил, что сейчас жаркое лето, поэтому бахчевые могут созреть раньше.

«При правильном выборе можно обойтись без неприятных последствий. А вообще лучше покупать августовские арбузы», — посоветовал агроном.

По его словам, самые качественные арбузы поступают из Астраханской области и Краснодарского края. Также высокое качество у арбузов из Евросоюза, в частности из Нидерландов.

«А с арбузами из Средней Азии и Турции есть опасность получить расстройство, отравиться из-за повышенного содержания нитратов, контроль качества там слабее», — предупредил специалист.