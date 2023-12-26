Общество 26 декабря 2023, 12:43 Агроном Яковлев посоветовал вырастить для питомцев молодую зелень злаков

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Молодую зелень злаков, которая очень полезна для домашних питомцев, можно без лишних усилий вырастить дома. Об этом «Аргументам и фактам» рассказал агроном Василий Яковлев.

Он объяснил, что такая зелень не только полезна, но и является для кошек и собак настоящим лакомством. Как добавил RT, можно выращивать пшеницу, ячмень, овес, райграс и солодку, причем прямо на подоконнике.

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«Они содержат массу полезных для животных витаминов, аминокислот и легкоусвояемых жиров», — подчеркнул эксперт.

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