Агроном Ганичкина рассказала, что можно сажать на даче в конце апреля

Главный агроном России Октябрина Ганичкина рассказала, что в целом начинать посадки еще рано, но для некоторых растений уже есть подходящие условия, передала «Вечерняя Москва».

«На дачах еще сыро, есть снег, вода холодная, поэтому пока ничего не высаживаем. Если в теплице сухо, если она стоит на каком-то фундаменте, то сейчас можно сеять редис, петрушку, укроп», — рассказала она.

Ганичкина уточнила, что с 25 апреля можно посадить морковь, если погода станет чуть теплее. Основная часть посадок делается в первой половину мая до 15 числа: и морковь, и свекла, и кабачки.

Теплолюбивые растения следует сажать в начале июня, но те, кто живет за городом, могут начать раньше.

«Если кто-то хочет раньше, то надо рядом жить, лунки полить теплой водой, высадить, накрыть укрывным белым материалом, в случае заморозков — накрыть полиэтиленовой пленкой», — рассказала эксперт.

Ранее агроном Алексей Володихин дал советы по посадке картофеля. Начать нужно с проращивания клубней. Для этого, что в середине апреля их нужно достать из холодильника или погреба и оставить в теплом и светлом помещении, рассказал он.