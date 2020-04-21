Агроном: даже в условиях кризиса в России не будет дефицита чая и кофе

«Российский рынок сбыта огромный и перспективный, поэтому в любом случае, будут привозить, будут договариваться, чтобы цена поставщика и цена продавца устраивала и покупателей, и оптовую и розничную торговли», — отметила собеседница информагентства.

Она напомнила о царских временах, когда чай в России был в 12 раз дороже, нежели в Китае. По ее словам, из-за всевозможных наценок царь брал свою долю. Сейчас же нет таких наценок, какие были до революции.