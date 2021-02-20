Агроном дал советы по выращиванию рассады перца

Чтобы добиться результата при посеве и выращивании рассады перца, нужно создать подходящие условия и правильно ухаживать за ростками. Советами агронома поделился сайт «Утро.ру».

В первую очередь необходимо знать точное время начала работ. Посеять семена надо не раньше чем за 50-60 дней до отправки рассады в открытый грунт. Опускать их нужно в рыхлую и хорошо увлажненную землю. После закапывания их в почву, ящик следует поставить на хорошо освещенное теплое место. Там температура должна быть выше +22 градусов.

Пересаживать рассаду в отдельные емкости стоит, когда появятся первый и второй листочек. В основном это происходит спустя 15 дней после всхода. Для этого подойдет квадратная тара 8×8 или 10×10 сантиметров. Пересаживать важно крайне бережно, чтобы корни не повредились.

Вносить подкормку достаточно два-три раза до высадки в грунт. В первое время — после рассаживания по емкостям. Для этого понадобятся один грамм мочевины, четыре грамма суперфосфата и один грамм калийной соли, растворенной в одном литре воды. Такой смесью поливаются сеянцы. Через две недели надо подкормить их тем же составом, только фосфора взять в два раза больше.

В грунт высаживаются кустики перца высотой 20-25 сантиметров. К тому времени у них появятся первые бутончики.