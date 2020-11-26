Агро-эксперт заметил, что россияне стали предпочитать хлеб мясу

«Об этом свидетельствует то, что растет только спрос на социальные хлеба, то есть дешевый сегмент. На премиальные не растет ничего, и это нормальное замещение спроса в животноводческой продукции на продукцию растениеводства в условиях падения доходов», — пояснил специалист.

Он уточнил, что дешевый хлеб стоит примерно 30 рублей, а стоимость дорогих продуктов предела не имеет. Злочевский считает, что премиальный сегмент никуда не уйдет. Любители особого хлеба останутся и продолжат тратить свои деньги.