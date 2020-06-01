Агрессивных жителей Петербурга оштрафовали за отсутствие средств индивидуальной защиты
С 1 июня в Санкт-Петербурге на улицах необязательно носить маски и перчатки. Их нужно надевать лишь в местах массового скоплений людей. В Комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности рассказали, кого оштрафовали за отсутствие средств индивидуальной защиты, когда они были необходимы. Об этом сообщил сайт «Петербургский дневник».
По данным ведомства, случаи составления проколов за нарушения не превышают 0,5% от общего числа «антикоронавирусных» правил в мае. Сообщается, что штрафы выписывали только тем жителям, которые вели себя неадекватно.
«Один из случаев: гражданин хотел пройти в супермаркет без средств индивидуальной защиты, сотрудники магазина его не пускали, а он агрессивно требовал. В итоге работники были вынуждены вызвать полицию, был составлен протокол об административном правонарушении», — поделились в Комитете.