«Агрессии не было». Офицер ВСУ объяснил, почему сдался в плен солдатам ДНР

Украинский военнослужащий нацгвардии рассказал, как попал в плен Народной милиции Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил Telegram-канал НМ ДНР.

«Команда занимать жилые дома поступила 10 марта. Пошли в подвал, а там перепуганные местные сидят. Дал им слово, что стрелять не будем», — рассказал он.

Военные закопали в подвале форму и оружие, а местные жители принесли им гражданские вещи.

«Там у местного свой магазин, принес одежду хорошую нам. Зашли русские в подвал, мы им сразу сообщили, что из нацгвардии, показали, куда закопали оружие. Местные все подтвердили», — продолжил офицер.

Военнослужащий подчеркнул, что со стороны россиян в его адрес не было никакой агрессии или неуважительного поведения.

«Агрессии совсем не было, мы разговаривали как хорошие знакомые», — заявил командир.

Офицер добавил, что он больше не поедет на Украину, даже если его родной город Харьков перейдет под полный контроль России.

Минобороны России опубликовало видео с уничтожением техники и складов украинских военных с помощью беспилотных летательных аппаратов.