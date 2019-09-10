  • Агрегаторы такси предложили нанимать водителей на особых условиях

    10 сентября 2019, 03:29

    Светлана Степанова

    Российские агрегаторы такси предложили ужесточить условия наема водителей. Соискатель будет допущен к работе лишь после того, как его проверят по государственным базах данных. Об этом сообщили «Известия».
    Агрегаторы такси предложили нанимать водителей на особых условиях

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    Руководители «Яндекс.Такси», «Максим», «Везет» и «Ситимобил» подготовили письмо в ГПУ президента России. Они предложили проверять желающих работать в такси водителей на предмет наркотической и алкогольной зависимостей, наличия судимостей, фактов лишения водительских прав и ряда других сведений.

    «Обеспечить возможность проверки информации о водителе в целях увеличения реального уровня безопасности при перевозке легковым такси: проверка учета в спецдиспансерах, действительности водительского удостоверения, информации о наличии судимостей… на основании данных из государственных баз и реестров с сохранением принципов защиты персональных данных», — сказано в документе.

    В дальнейшем планируется создать единый реестр водителей, которые имеют право зарабатывать извозом. По словам директора сервиса «Максим» Максима Шушарина, ранее с данным предложением обращались к депутатам Госдумы, но они идею не поддержали.

    В «Яндекс.Такси» убеждены, что требуется решить «целый ряд вопросов технического и юридического характера, в том числе с участием ГИБДД». Это позволит сделать систему эффективной, адаптировав под проверки при помощи ИИ.

    Эксперты уверены: тщательная проверка кандидатов в шоферы такси положительно скажется на безопасности поездок. Впрочем, есть возможность утечки персональных данных.