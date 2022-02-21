Агрегатор такси DiDi сообщил об уходе из России и Казахстана

Китайский агрегатор такси DiDi объявил о прекращении работы на российском и казахстанском рынках с 4 марта. Компания разослала партнерам соответствующие уведомления, подтвердили РБК в пресс-службе компании.

Решение связано с «меняющимися рыночными условиями и другими вызовами», отметил представитель пресс-службы. По его словам, агрегатор продолжит инвестирование в развитие в Латинской Америке и на некоторых рынках Ближнего Востока, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ранее компания DiDi сократила число сотрудников местного офиса в связи с проблемами в глобальном подразделении. В январе СМИ сообщали, что DiDi разместит акции в Гонконге во втором квартале 2022 года.

Впервые агрегатор такси DiDi появился в России в конце августа 2020 года. Тогда сервис заработал в Казани и стал сотрудничать с местными автопарками. В течение пары месяцев он начал работать в 15 российских городах.