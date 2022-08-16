Агрегатор банковских приложений для россиян появился в AppStore

Новое приложение «Система банковского обслуживания для людей» (СБОЛ) появилось в магазине AppStore. Его разработала компания «Открытые IТ-решения». В Сбербанке в ответ на запрос «360» пояснили, что рекомендуют использовать этот сервис клиентам, которые используют гаджеты Apple, на которые еще не было установлено приложение «Сбербанк Онлайн».

«Сбербанк рекомендует использовать приложение компании „Открытые IТ-решения“ клиентам — владельцам устройств Apple, на которых еще не установлено приложение „Сбербанк Онлайн“. Наши самые востребованные банковские сервисы теперь доступны для пользователей приложения, оно является безопасным и доступно для скачивания в AppStore», — заявила представитель пресс-службы Сбербанка Полина Семенова.

Она подчеркнула, что тем клиентам, у которых уже ранее было установлено приложение «Сбербанк Онлайн», не нужно его удалять. Оно работает в штатном режиме с предоставлением полного набора услуг: это и онлайн-переводы, и оплата услуг, транспорта, телефонной связи и много другое.

По мнению председателя совета директоров организации ЦЭР.РФ Андрея Киселева, в кратчайшие сроки в агрегаторе приложений появятся и другие банки.

«Это удобно для самих пользователей и дает гарантию, что приложение принадлежит именно конкретному банку», — добавил Киселев в комментарии газете «Известия».