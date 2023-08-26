Общество 26 августа 2023, 21:02 Аграрии Ростовской области начали поставлять зерно в Мексику и Индонезию Минсельхоз: Ростовская область начала поставлять зерно в Мексику и Индонезию Pixabay

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Аграрии Ростовской области в 2023 году впервые начали поставлять зерно в Мексику и Индонезию. Об этом ТАСС сообщили в Минсельхозе региона.

В ведомстве отметили положительную динамику экспорта в связи с улучшением перспектив торговли с дружественными странами.

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«Новыми рынками за этот период стали Индонезия и Мексика. Приоритетными направлениями для наращивания экспорта в текущем году будут страны Африки, Южной Америки, Азии», — сообщили в Минсельхозе.

В 2023 году Ростовская область отгрузила в Египет зерновых культур в 2,1 раза больше, поставки в Турцию выросли в 1,8 раза. Третье место в рейтинге занимает Бангладеш, регион отгрузил в эту страну в 4,4 раза больше зерновых, чем в 2022 году.

России уже второй год подряд фиксируют исключительно высокие показатели урожая. Это открывает стране «довольно светлые перспективы», сообщило французское издание. Россия продолжит лидировать на рынке зерна несмотря на риски.