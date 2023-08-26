26 августа 2023, 21:02
Аграрии Ростовской области начали поставлять зерно в Мексику и Индонезию
Минсельхоз: Ростовская область начала поставлять зерно в Мексику и Индонезию
Аграрии Ростовской области в 2023 году впервые начали поставлять зерно в Мексику и Индонезию. Об этом ТАСС сообщили в Минсельхозе региона.
В ведомстве отметили положительную динамику экспорта в связи с улучшением перспектив торговли с дружественными странами.
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«Новыми рынками за этот период стали Индонезия и Мексика. Приоритетными направлениями для наращивания экспорта в текущем году будут страны Африки, Южной Америки, Азии», — сообщили в Минсельхозе.
В 2023 году Ростовская область отгрузила в Египет зерновых культур в 2,1 раза больше, поставки в Турцию выросли в 1,8 раза. Третье место в рейтинге занимает Бангладеш, регион отгрузил в эту страну в 4,4 раза больше зерновых, чем в 2022 году.
России уже второй год подряд фиксируют исключительно высокие показатели урожая. Это открывает стране «довольно светлые перспективы», сообщило французское издание. Россия продолжит лидировать на рынке зерна несмотря на риски.
Сельское хозяйство
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