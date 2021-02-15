Аграрии пожаловались на дефицит минеральных удобрений

Аграрии жалуются Минсельхозу на нехватку в свободной продаже минеральных удобрений и о росте цен на химию. Эксперты отмечают, что посевная компания в России под угрозой. В ситуацию обещала вмешаться ФАС.

Производители удобрений рассказали газете «Коммерсант», что Минсельхоз недавно повысил объем заявок на этот год с 3,8 миллиона до 4,5 миллиона тонн. Они считают, что проблемы возникли только у тех сельхозпроизводителей, которые не закупились заранее по старым ценам.

В четверг, 11 февраля, на совещании у первого замглавы Минсельхоза Джамбулата Хатуова обсуждалась проблема с закупкой минеральных удобрений в Красноярском крае, Амурской, Тульской, Челябинской областях и Карачаево-Черкесии. По словам источника издания, поставщики отказываются заключать контракты с фермерами на март, потому что что производители удобрений не подтверждают объемы и цены.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов отметил, что рост цен на удобрения, семена и средства защиты растений происходит во всем мире. В России проблема будет более выраженной из-за девальвации рубля.

В ФАС заявили, что проверят наличие необоснованного повышения цен на минеральные удобрения.

В Минсельхозе сообщение о проблемах у сельхозпроизводителей вызвало беспокойство. Нехватка удобрений может привести к снижению урожая зерновых.