Агаларов: мне очень комфортно в Москве

Агаларов признался, что у него не было желания переехать в Соединенные Штаты несмотря на то, что он проводит там много времени.

«Я абсолютно привязан к моим детям, один ребенок живет в Москве, трое — в Баку, между этими городами я летаю еженедельно и новых точек в своих маршрутах не вижу», — обратил внимание музыкант.

По его словам, он прожил в Штатах шесть лет, но Москва — осталась для него чем-то родным. Агаларов добавил, что полюбил столицу еще больше после того, как объехал с гастролями всю страну.

«А Москва — какой бы сюрприз этот город мне не преподнес — мне здесь очень комфортно», — добавил он.