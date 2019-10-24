Африканских лидеров накормили оливье в России

В среду, 23 октября, прошел экономический форум «Россия — Африка» в Сочи, в котором приняли участие лидеры африканских стран. После саммита состоялся торжественный ужин, меню которого появилось в Сети.

В качестве угощения африканским лидерам подали пельмени, клюквенный щербет, стейк из лосося с брокколи, утиную ножку с баклажаном и шоколадный торт. А также традиционное блюдо, без которого в России не обходится ни одно торжество: салат оливье, — пишет News.ru.

Кроме вкусного ужина, гостей ждала и развлекательная программа. Для них выступили ансамбль народного танца Адыгеи «Нальмэс» и артисты балета «Тодес». Также для гостей была подготовлена и музыкальная программа. Так, кубанский симфонический оркестр сыграл «Богатырские ворота», а Антонина Васенина вместе с хором Краснодарской филармонии имени Григория Пономаренко исполнили арию «Улетай на крыльях ветра». Кроме того, для африканских лидеров выступил хор «Кубанская казачья вольница».