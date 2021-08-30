Африканская жара придет в Краснодарский край

На курортах Краснодарского края ожидается резкое повышение температуры воздуха. В городе Сочи столбик термометра покажет 37 градусов со знаком плюс. Об этом рассказало РИА «Новости» со ссылкой на прогноз научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Это очень сильная жара. В приморских городах такая жара — это огромная редкость», — процитировало РИА ФАН слова метеоролога.

Климатическая норма в данном регионе будет выше привычной примерно на восемь градусов. Спад жары прогнозируется ближе к концу недели, 3 сентября.

Синоптики отметили, что в некоторые российские регионы в конце лета придут заморозки. Такие погодные условия сформируются на территории Мурманской и Архангельской областей, а также в Карелии.