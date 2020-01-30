Африканец из Екатеринбурга попросил спасти Камерун от геноцида

Уроженец Камеруна пожаловался на гражданскую войну и геноцид на родине. В письме он пояснил причины кризиса и вспомнил историю африканского государства.

«Мы хотим мирной жизни, и наша страна обладает огромными природными ресурсами, а Франция и Французский Камерун решили колонизировать и поработить нас с целью эксплуатации наших природных ресурсов. Но мы продолжим сопротивляться им», — отметил Ас.

Он подчеркнул, что из-за ситуации в стране из жизни ушли порядка трех тысяч мирных жителей. По словам студента, еще 600 тысяч убежали из Камеруна в другие государства или в соседние леса. Африканец уточнил, что и сам уехал в Россию, испугавшись за свою жизнь.

Ас рассказал, что написал о нестабильной ситуации книгу, но не смог выпустить ее в Камеруне.