Афганская девочка застрелила двух боевиков, убивших ее родителей

Известно, что террористы ворвались в дом подростка и убили ее родителей. Отца — за поддержку официального правительства, а мать — за попытку его защитить.

«Камар Гюль, находившаяся в доме, взяла автомат АК-47, который принадлежал ее семье, и сначала застрелила двух бойцов „Талибана“*, которые убили ее родителей, а затем ранила еще несколько боевиков», — рассказал начальник полиции Хабибурахман Малекзада.

Сейчас 14-летняя девочка и ее брат в безопасности.

«Талибан»* — запрещенная на территории России террористическая организация.