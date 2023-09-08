Общество 08 сентября 2023, 17:05 Аферисты придумали новую схему мошенничества в Telegram «Мошеловка»: мошенники придумали новую схему кражи денег с помощью Telegram Unsplash

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Мошенники создали Telegram-канал с имитацией официального сайта «Госуслуги», с помощью которого заносят в телефоны россиян вредоносные программы и крадут их деньги. Об этом РИА «Новости» рассказали в платформе по борьбе с мошенниками «Мошеловка».

В мессенджере начали рекламировать ресурс под названием «Госуслуги в Telegram» с фотографией, похожей на логотип официального сервиса. Чтобы вступить в канал, нужно подать заявку. Там якобы представляют актуальную информацию об оформлении пособий «быстро и легко».

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«Канал мошеннический, при переходе можно остаться без денег и подхватить вредоносную программу», — указали в «Мошеловке».

При подаче запроса на вступление в канал пользователь попадает к боту и видит сообщение, что заявку якобы не удалось обработать, поэтому нужно пройти по другой ссылке. Предположительно, она и является вредоносной. Такие схемы используют, чтобы взломать аккаунт и получить доступ к данным в телефоне.

Эксперты напомнили, что фейковых аккаунтов достаточно много. Но верифицированные каналы, которым можно доверять, помечены голубой галочкой.

Также мошенники придумали еще одну схему развода в Сети. Россиянам начали массово приходить письма, в которых аферисты призывают верифицировать учетную запись электронной почты.