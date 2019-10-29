Афериста осудили в Башкирии за обман 57 человек на 3,1 миллиона рублей

По данным издания, с апреля 2015 по январь 2019 года мужчина за определенное вознаграждение предлагал знакомым получить сертификаты для работы, дипломы о высшем образовании, военный билет и водительские права.

Кроме того, среди оказываемых им «услуг» было содействие в поступлении в региональные вузы, приобретении авто и возврате изъятых водительских прав.

В основном мошенник действовал через соцсети под вымышленным именем. Таким образом, он обманул 57 человек и присвоил себе более трех миллионов рублей, которые тратил по своему усмотрению. Следующие четыре года аферист проведет в колонии общего режима.