Аэровокзалы появились на отдаленных территориях ЯНАО

Аэровокзалы откроются в Антипаюте и Гыде в Тазовском районе ЯНАО. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

После подготовки необходимой документации их введут в эксплуатацию. Площадь вокзалов составила 70 квадратных метров.

«В помещениях разместилось все необходимое для обслуживания пассажиров: авиакасса, удобный зал ожидания на 24 кресла и санузел. Для удобства маломобильных пассажиров здание оборудовано пандусами и поручнями», — рассказал заместитель департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Денис Редькин.