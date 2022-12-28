28 декабря 2022, 17:13
Аэровокзальный комплекс за 10 миллиардов рублей построят в Магадане
Новый аэровокзальный комплекс появится в Магадане. На эти цели выделят почти 10 миллиардов рублей, сообщил ОТР.
Отмечается, что контракт на строительство был подписан в правительстве Магаданской области. Подрядчиком проекта является российско-турецкая компания.
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Сейчас здание аэровокзала не соответствует запросам и требованиям. Построить новый аэровокзальный комплекс планируется до конца 2024 года.
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