Общество 28 декабря 2022, 17:13 Аэровокзальный комплекс за 10 миллиардов рублей построят в Магадане

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Новый аэровокзальный комплекс появится в Магадане. На эти цели выделят почти 10 миллиардов рублей, сообщил ОТР.

Отмечается, что контракт на строительство был подписан в правительстве Магаданской области. Подрядчиком проекта является российско-турецкая компания.

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Сейчас здание аэровокзала не соответствует запросам и требованиям. Построить новый аэровокзальный комплекс планируется до конца 2024 года.

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