Аэропорты попросили разрешить магазины duty free на внутренних рейсах

Представители российских аэропортов обратились к правительству с инициативой — разрешить работу магазинов duty free на внутренних рейсах. Это позволит воздушным гаваням получить дополнительную прибыль, а пассажирам — приобретать товары без таможенных пошлин. Об этом изданию РБК рассказал совладелец и председатель совета директоров Внуково Виталий Ванцев.

Аэропорты просят ввести режим беспошлинной торговли для пассажиров внутренних рейсов до конца 2023 года. По словам Ванцева, этот вопрос находится на рассмотрении в аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова, эти сведения подтвердил его представитель.

Зоны беспошлинной торговли на внутренних рейсах работают во многих странах, отметил Ванцев. Пассажиры уже заплатили налоги при покупке билетов, а траты в аэропорту принесут пользу стране. Комиссия от магазинов duty free позволит воздушным гаваням покрыть часть потерь от снижения пассажиропотока как на международных, так и на внутренних рейсах.