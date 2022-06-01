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    01 июня 2022, 03:28

    Аэропорты попросили разрешить магазины duty free на внутренних рейсах

    РБК: аэропорты РФ попросили разрешить магазины duty free для пассажиров внутренних рейсов

    Полина Созыкина

    Представители российских аэропортов обратились к правительству с инициативой — разрешить работу магазинов duty free на внутренних рейсах. Это позволит воздушным гаваням получить дополнительную прибыль, а пассажирам — приобретать товары без таможенных пошлин. Об этом изданию РБК рассказал совладелец и председатель совета директоров Внуково Виталий Ванцев.

    Аэропорты попросили разрешить магазины duty free на внутренних рейсах

    Аэропорты просят ввести режим беспошлинной торговли для пассажиров внутренних рейсов до конца 2023 года. По словам Ванцева, этот вопрос находится на рассмотрении в аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова, эти сведения подтвердил его представитель.

    Зоны беспошлинной торговли на внутренних рейсах работают во многих странах, отметил Ванцев. Пассажиры уже заплатили налоги при покупке билетов, а траты в аэропорту принесут пользу стране. Комиссия от магазинов duty free позволит воздушным гаваням покрыть часть потерь от снижения пассажиропотока как на международных, так и на внутренних рейсах.