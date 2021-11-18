Аэропорты Москвы заявили о готовности к мощнейшему снегопаду

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о мощнейшем за последние 73 года снегопаде, который должен пройти в Москве 20 ноября. По словам представителей столичных аэропортов Домодедово и Шереметьево, сотрудники готовы работать бесперебойно, а также оперативно «корректировать деятельность, исходя из поступающих прогнозов». Об этом написал Daily Storm.

«Аэропорт Домодедово готов к работе в сложных погодных условиях. Более 50 единиц спецтехники будут задействованы в очистке взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и мест стоянок воздушных судов. Искусственные покрытия летного поля и приаэродромной территории Домодедово обрабатываются химическими реагентами», — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта Домодедово.

В воздушной гавани также Шереметьево заранее провели необходимые мероприятия по подготовке аэродрома, помещений и техники для работы в зимнее время.

В аэропорту заверили, что при изменении расписания, переносе или отмене рейсов, пассажиры будут оперативно проинформированы. Аэропорт будет корректировать свою деятельность, исходя из метеообстановки.