23 августа 2023, 08:40
Аэропорты Москвы и «Жуковский» вновь заработали штатно после временного ограничения полетов
Росавиация: аэропорты Москвы и «Жуковский» вновь заработали в штатном режиме
К 08:00 аэропорты Москвы и аэропорт «Жуковский» вновь заработали в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
В ведомстве напомнили, что сегодня ранним утром полеты временно ограничили в целях обеспечения безопасности. Два самолета ушли на запасные аэродромы. Пассажиров этих рейсов доставили в аэропорты назначения.
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Экипажи, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все меры для того, чтобы гарантировать безопасность полетов.
Ночью также сообщалось, что в московских аэропортах ввели режим «Ковер», запретили вылеты и прилеты самолетов.
По данным мэра Москвы Сергея Собянина, силы противовоздушной обороны сбили беспилотник в Можайском районе Московской области. Второй дрон попал в строящееся здание комплекса Москва-Сити. Кроме того, СМИ писали, что обломки одного из беспилотников повредили стену здания в Химках. Сведений о пострадавших не поступало.
Ранее, 21 августа, в трех московских аэропортах отменили и задержали 86 рейсов.
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