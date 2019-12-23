    23 декабря 2019, 04:21

    Аэропортам запретили использовать новую технику. Это грозит безопасности

    Светлана Степанова

    В 2015 году Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) решила, что в паспортах аэродромной техники должна содержаться информация о сертификации и ряд других отметок. Из-за этого с конца октября 2019 года аэропорты России не могут эксплуатировать ни самоходные трапы, ни противообледенительные машины. Эксперты считают, что это угрожает безопасности полетов. Подробности сообщил «Коммерсантъ».
    Аэропортам запретили использовать новую технику. Это грозит безопасности

    На самоходные механизмы в России Федеральная таможенная служба (ФТС) перестала выдавать паспорта. К этой категории аэродромной техники относятся некоторые пассажирские трапы, перронные автобусы, платформенные транспортеры-перегружатели, противообледенительные машины и так далее.

    Запрет на эксплуатацию с отсутствием сертификации. По словам представителя ассоциации «Спецавтопром», ЕЭК 18 августа 2015 года установила порядок заполнения единой формы паспорта самоходной машины и других видов техники. Но процедуры подтверждения соответствия для аэродромной техники в России нет.

    Данная проблема возникла у многих крупных аэропортов страны, включая Пулково, Внуково, Сочи. Заместителю министра транспорта Александру Юрчику было направлено письмо от Международной ассоциации аэропортов. В нем ситуация была описана как «крайне негативная». В документе содержится просьба внести поправки к таможенному и воздушному законодательству. Часть из них должна быть инициирована на уровне ЕЭК.

    Представитель аэропорта Пулково подтвердил, что без паспорта нельзя поставить самоходные машины на учет в органах Гостехнадзора, следовательно, технику нельзя эксплуатировать. Существующая наземная аэродромная техника работает с повышенной нагрузкой, что в дальнейшем в пиковые периоды приведет к задержкам рейсов.