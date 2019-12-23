Аэропортам запретили использовать новую технику. Это грозит безопасности

На самоходные механизмы в России Федеральная таможенная служба (ФТС) перестала выдавать паспорта. К этой категории аэродромной техники относятся некоторые пассажирские трапы, перронные автобусы, платформенные транспортеры-перегружатели, противообледенительные машины и так далее.

Запрет на эксплуатацию с отсутствием сертификации. По словам представителя ассоциации «Спецавтопром», ЕЭК 18 августа 2015 года установила порядок заполнения единой формы паспорта самоходной машины и других видов техники. Но процедуры подтверждения соответствия для аэродромной техники в России нет.

Данная проблема возникла у многих крупных аэропортов страны, включая Пулково, Внуково, Сочи. Заместителю министра транспорта Александру Юрчику было направлено письмо от Международной ассоциации аэропортов. В нем ситуация была описана как «крайне негативная». В документе содержится просьба внести поправки к таможенному и воздушному законодательству. Часть из них должна быть инициирована на уровне ЕЭК.

Представитель аэропорта Пулково подтвердил, что без паспорта нельзя поставить самоходные машины на учет в органах Гостехнадзора, следовательно, технику нельзя эксплуатировать. Существующая наземная аэродромная техника работает с повышенной нагрузкой, что в дальнейшем в пиковые периоды приведет к задержкам рейсов.