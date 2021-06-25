Аэропорт Жуковский разъяснил сообщения о возможном банкротстве оператора

Оператор аэропорта Жуковский АО «Рампорт аэро» могут признать банкротом, сообщили СМИ. Инспекция Федеральной налоговой службы по Московской области подала соответствующее заявление в Арбитражный суд региона. В аэропорту объяснили, что банкротство аэропорту не грозит.

«Речь идет о задолженности, образовавшейся в части уплаты налогов по итогам крайне тяжелого для всей авиационной отрасли 2020 года. Этот долг планируется погасить в течение ближайших двух недель. Сохраняющиеся ограничения международных пассажирских перевозок все еще оказывают негативное влияние, но аэропорт не испытывает критических проблем, операционные показатели постепенно восстанавливаются и выплаты по текущим обязательствам осуществляются без задержек», — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на систему «Спарк», документ направили 21 июня.

По данным агентства, оператор Жуковского допустил просрочку по уплате налогов, поэтому операции по его счетам заморозили. Сумма долга перед ФНС составила 11,96 миллиона рублей.

В пресс-службе «Рампорт аэро» агентству рассказали, что трудности по своевременной уплате налогов были связаны с пандемией коронавируса, которая подпортила дела многим пассажирским авиаперевозчикам.