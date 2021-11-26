Аэропорт Уктус начали сносить в Екатеринбурге

Снос аэропорта Уктус начался в Екатеринбурге. На его месте собираются возвести автовокзал и торговый центр. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

В сносе задействованы два экскаватора, правое крыло аэропорта уже снесли. Telegram-канал Ural Mash передал, что один из экскаваторов в какой-то момент завалился на бок.

Выступившие против сноса здания активисты устроили круглосуточное наблюдение за объектом. За ходом работ можно наблюдать на YouTube-канале «Мирные жители».

«Сейчас снос незаконен, аэровокзал обладает признаками объекта культурного наследия, а для сноса нужен документ, доказывающий, что у объекта нет признаков ОКН. Управление госохраны памятников должно снос остановить», — заявил активист Алексей Кофман.

Он добавил, что он и его соратники будут обращаться в полицию.

Ранее мэрию Екатеринбурга уведомили о сносе старого аэропорта Уктус, построенного в 1937 году. Заказчиком является Уральское управление Ространснадзора — оператор здания, уточнило «Уралинформбюро».

Несогласные просили губернатора Евгения Куйвашева и главу Екатеринбурга Алексея Орлова сохранить здание.