Аэропорт Сочи пообещал наказать грузчиков за оскорбление собаки. А должен был?

Пресс-служба сочинского аэропорта принесла извинения блогеру и хозяйке бигля за то, что грузчики дразнили собаку в багажном отделении. Выяснить это удалось благодаря камере, установленной в переноске.

«Мы провели служебную проверку по факту некорректного поведения сотрудника аэропорта. В результате выяснилось, что работник во время пребывания собаки в багажном отделении позволил себе неподобающее поведение в отношении домашнего питомца. Мы приносим и принесли уже свои извинения владельцу собаки», — передает радиостанция «Говорит Москва» слова пресс-секретаря Виталия Коренюгина.

Он отметил, что к сотруднику будет применено дисциплинарное взыскание. А со всеми работниками грузового отделения аэропорта будет проведен специальный тренинг с кинологом. Также в пресс-службе добавили, что снимать в контролируемых зонах аэропорта нельзя — за это полагается административное наказание.

Председатель Общероссийское объединение пассажиров Илья Зотов рассказал «360», что на данный момент с юридической точки зрения между животными и багажом нет разницы.

«К сожалению, в законодательстве нет разграничения по перевозке домашних животных и багажа. Ответственность предусмотрена только в случае потери или повреждения багажа. Тогда предусмотрены соответствующие компенсации. По отношению к домашним животным — нет компенсаций», — объяснил он.

По словам эксперта, потеря одного килограмма багажа на внутренних рейсах составляет 800 рублей. Такая же компенсация и при потере домашнего животного, хотя и не совсем справедливо.

«Стоит рекомендовать авиакомпаниям и пассажирам устанавливать видеокамеры в клетках, в которых перевозят домашних животных в багажном отсеке», — сообщил Зотов.

Он отметил, что мелочей не бывает. В этом случае грузчики могли додразниться так, что собака бы сломала клетку.

«В любом случае такое поведение сотрудников аэропорта недопустимо. Их ключевая задача — взять клетку и погрузить. Дразнить животных — некорректно. <…> Им максимум грозит выговор, но не увольнение».

Собеседник «360» сообщил, что за такое не увольняют, ведь сотрудник еще может одуматься.

О своей проблеме блогер написала в Instagram. Девушка рассказала, что этот был их первый полет с питомцем, и она предусмотрительно разместила камеру в клетке. Перед тем, как оставить собаку, она дала ему лакомство. Через некоторое время к клетке подъехал грузчик и начал дразнить собаку, матерясь и обзывая ее. Питомец сначала терпел, а потом начал лаять.

«Сегодня нам удалось снять такое отношение, а представьте сколько всего происходит с нашими друзьями, а мы об этом не знаем», — пишет девушка.