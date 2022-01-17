Аэропорт Симферополя установил рекорд по количеству пассажиров в 2021 году

В пресс-службе аэропорта Симферополя рассказали о рекордном количестве пассажиров за 2021 год. Об этом написал «ФедералПресс» со ссылкой на слова представителей воздушной гавани.

В прошлом году пассажиров было на 33% больше, чем в 2019, и на 47,6% больше, чем в 2020 году.

«Этот год еще раз наглядно показал, что решение по модернизации аэродромной инфраструктуры, строительству нового аэровокзального комплекса было очень своевременным и правильным. В старых терминалах в условиях такого интенсивного трафика сотрудникам и пассажирам аэропорта пришлось бы столкнуться с очень серьезными трудностями», — сообщил гендиректор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Евгений Плаксин.

Больше всего пассажиров отмечено в августе 2021 года. Тогда аэропорт Симферополя принял 45 625 человек.