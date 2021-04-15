Аэропорт Пулково готов к приему участников ПМЭФ-2021

Петербургский аэропорт Пулково стал первым российский аэропортом, который получил сертификат в области здравоохранения Airport Health Programme. Таким образом, воздушная гавань готова к приему участников Петербургского Международного Экономического форума (ПМЭФ).

Документ подтверждает эффективность мер по защите здоровья пассажиров и сотрудников во время пандемии коронавируса, говорится на официальном сайте Форума.

«Приоритетом Оргкомитета ПМЭФ при проведении Форума является безопасность и комфорт участников, и условия приема гостей в главной воздушной гавани города соответствуют задачам организаторов», — отметил советник президента РФ, ответственный секретарь Огкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

В терминалах аэропорта усилена дезинфекция и уборка, воздух обеззараживается с помощью ультрафиолетовых рециркуляторов. В зонах регистрации, контроля, а также у выходов на посадку нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции. На креслах в залах ожидания аэропорта размещены информационные наклейки о необходимости соблюдения дистанции.

В местах общего пользования на всем пути от зоны регистрации к выходам на посадку установлены дозаторы с антисептиком для рук. Маски, перчатки, антисептические гели и салфетки можно приобрести в специальных венднинговых автоматах на территории аэропорта.

Сертификация аэропорта Пулково проходила в форме аудита с конца 2020 года по более чем 100 критериям.

ПМЭФ пройдет с 2 по 5 июня. В рамках форума состоятся мероприятия по 11 видам спорта. Также среди целей показать новые зрелищные и туристические проекты, популяризировать здоровый образ жизни. Актуальная спортивная повестка будет представлена и в деловой программе форума.