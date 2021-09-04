Аэропорт Паланы на Камчатке оснастят новой авиационной техникой

Более совершенной авиационной техникой оснастят аэропорт у поселка Палана на Камчатке. Об этом рассказал губернатор края Владимир Солодов.

«Принято решение об оснащении более совершенной авиационной техникой аэропорта в Палане. Уже оборудование заказано, оно, образно говоря, в пути», — сказал Солодов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в беседе с РИА «Новости».

На Камчатке также запланирована реализация комплексного пилотного проекта по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Этот вопрос на полях ВЭФ обсудили гендиректор ППК «Российский экологический оператор» и губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

ВЭФ проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке со 2 по 4 сентября. Его основная тема — новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире.