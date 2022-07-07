Аэропорт Новосибирска задержал девять рейсов из-за густого тумана

Международный аэропорт Толмачево в Новосибирске сегодня из-за густого тумана задержал вылет девяти бортов, а восемь самолетов отправил на запасные аэродромы Красноярска и Барнаула. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Из-за этого сотрудники надзорного ведомства решили провести выездной прием пассажиров в аэропорту, а также начали проверку исполнения перевозчиками законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав клиентов на получение услуг, которые полагаются при задержке авиарейса.

«В настоящее время работа аэропорта приведена в штатный режим», — подчеркнули в прокуратуре.

По данным Telegram-канала Mash Siberia, на парковках аэропорта из-за задержки рейсов возникли гигантские пробки. Водителям, которые ждали пассажиров, приходилось по несколько часов кружить вокруг Толмачево.