Общество 17 января 2024, 17:39 Аэропорт Нижнего Новгорода обслужил более 1,4 млн пассажиров в прошедшем году

Читать 360tv в

За 2023 год более 1,4 миллиона пассажиров воспользовались услугами аэропорта Нижнего Новгорода имени В. П. Чкалова. Об этом сообщило ИА «Время Н».

Это число на 17% выше показателей предыдущего года. На международные рейсы пришлось более 270 тысяч пассажиров.

Реклама

В прошлом году из аэропорта открылись регулярные рейсы в Томск («ЮВТ Аэро»), возобновлены полеты в Минск (Nordwind совместно с авиакомпанией «Икар») и Ташкент (Uzbekistan Airways).