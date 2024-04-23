Общество 23 апреля 2024, 15:33 Аэропорт Минеральных Вод приостановил вылеты из-за дефекта ВВП Крупнейший аэропорт Северного Кавказа приостановил вылеты из-за дефекта полосы РИА «Новости»

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Аэропорт Минеральных Вод на Ставрополье временно остановил прием рейсов из-за дефекта на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщили в Telegram-канале воздушной гавани.

«Двадцать третьего апреля в ходе планового осмотра взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Минеральные Воды был обнаружен дефект», — указали в пресс-службе крупнейшего аэропорта Северного Кавказа.

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Специалисты занимаются устранением проблемы. Работы планируют завершить к 16:00 по московскому времени.

Глава Минераловодского округа Вячеслав Сергиенко в Telegram-канале уточнил, что информация о повреждении взлетно-посадочной полосы поступила около 13:00

«Обнаружено повреждение целостности деформационных швов и незначительное нарушение целостности плит ВПП», — уточнил он.

По его словам, на место сразу прибыли аварийные службы и приступили к устранению проблемы. Он отметил, что повреждение возникло по техническим причинам и «в связи с длительным сроком эксплуатации конструкций». Задержаны вылеты нескольких рейсов. Прибывающие самолеты перенаправят на резервные аэродромы. Ожидающих пассажиров обеспечат всем необходимым.

Сергиенко призвал не реагировать на негатив и возможные провокации, доверяя только официальным и проверенным источникам информации. Ситуация находится на контроле, резюмировал он.