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    11 сентября 2020, 12:47

    Аэропорт Красноселькупа планируют открыть в следующем году

    Анастасия Кременчугская

    Дмитрий Артюхов, губернатор ЯНАО, проверил, как идут работы по реконструкции аэропорта Красноселькупа. Об этом сообщил «ФедералПресс».

    Отмечается, что завершить работы планируют в следующем году. После это он сможет принимать самолеты и вертолеты разного типа. Помимо этого, возобновится ависообщение с Тюменью, Новым Уренгоем. Также обещают открыть новые направления.

    «Перед нами стоит задача построить компактный современный терминал. Приступим к этому в ближайшее время. И надеемся, что в следующем году он начнет принимать самолеты», — заявил Артюхов.

    Новости SMI.FM