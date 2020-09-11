Аэропорт Красноселькупа планируют открыть в следующем году

Отмечается, что завершить работы планируют в следующем году. После это он сможет принимать самолеты и вертолеты разного типа. Помимо этого, возобновится ависообщение с Тюменью, Новым Уренгоем. Также обещают открыть новые направления.

«Перед нами стоит задача построить компактный современный терминал. Приступим к этому в ближайшее время. И надеемся, что в следующем году он начнет принимать самолеты», — заявил Артюхов.