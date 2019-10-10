Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге снова заработал

«Аэропорт возобновил работу по приему и отправке воздушных судов», — цитирует агентство сообщение пресс-службы.

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Ан-12 совершил аварийную посадку в 09:12 по московскому времени в четверг, 10 октября, в аэропорту Екатеринбурга. Он выполнял плановый полет из Челябинской области. Никто из 20 человек, которые в этот момент находились на борту, не пострадал. По предварительной информации, нештатная посадка произошла из-за того, что самолет не смог выпустить шасси. В результате он приземлился на запененную полосу.

После экстренной посадки аэропорт Кольцово временно прекратил принимать и отправлять самолеты.