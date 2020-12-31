Аэропорт Домодедово переполнился пассажирами из-за наледи на взлетной полосе

В аэропорте Домодедово 31 декабря произошло скопление пассажиров. Задержано или отменено более 150 рейсов. Всему виной ледяной дождь, из-за которого на взлетной полосе образовалась наледь. Люди поделились фотографиями и видео в соцсетях с места события. Многие переживают, что не успеют до Нового года добраться до своих родных.

Ограничения полетов начали вводиться с 06:35 по московскому времени. Из-за непогоды пришлось чистить дорогу и обрабатывать ее реагентами. Из-за этого образовалась огромная толпа.

«Аэродромные службы работают в усиленном режиме, чтобы гарантировать безопасность полетов в тяжелых метеоусловиях. Создан оперштаб, чтобы нивелировать последствия погодных условий, обеспечить безопасность и регулярность вылетов», — передает РИА «Новости» слова представителя пресс-службы аэропорта.

На видео, опубликованных в соцсетях, можно увидеть, что в залах стоят сотни людей. В таких условиях очень сложно соблюдать меры безопасности. Несмотря на то, что многие находятся в масках, дистанция сокращена до нескольких сантиметров.

Администрация Домодедово пообещала приложить все усилия, чтобы все рейсы прилетели и вылетели в аэропорты назначения. Пассажиров попросили смотреть актуальную информацию на онлайн-табло аэропорта.