Общество 07 мая 2023, 15:02 Аэропорт Домодедово опроверг данные о замеченных там беспилотниках Пресс-служба Домодедово опровергла сообщения о беспилотниках в районе аэропорта piqsels

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Информация об обнаружении беспилотников в районе аэропорта Домодедово не соответствует действительности, рассказали ТАСС в пресс-службе воздушной гавани. Там добавили, что все продолжают работу в штатном режиме.

«Рейсов авиакомпании NordStar, следующих по маршруту Уфа — Домодедово, сегодня нет в расписании. Беспилотных летательных аппаратов зафиксировано не было», — рассказали агентству.

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Днем 7 мая СМИ сообщили, что у Домодедово заметили неизвестный дрон. По данным «112», аппарат увидели во время приземления лайнера авиакомпании Belavia. Самолет совершил удачную посадку.

Сотрудники ФСБ и полиции пресекли совершение диверсионно-террористического акта украинских спецслужб, которые планировали атаковать аэродром в Ивановской области при помощи беспилотников с взрывчаткой. Силовики задержали злоумышленников в Тульской области. По данным Центра общественных связей ФСБ, целями диверсантов являлись самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Правоохранители устанавливают все обстоятельства предотвращенного преступления.