Общество 20 декабря 2023, 09:57 Аэронавигацию в аэропорту Волгограда ограничили Рейс из Москвы направили в Саратов из-за проблем с аэронавигацией в Волгограде РИА «Новости»

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В аэропорту Волгограда ограничили аэронавигацию. Об этом «360» сообщила представитель пресс-службы волгоградской воздушной гавани Анастасия Голодова.

«На данный момент прилеты и вылеты в/из аэропорта Волгограда ограничены», — отметила она.

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Что послужило причиной ограничения аэронавигации, неизвестно. В аэропорт Волгограда направлялся рейс DP6965 лоукостера «Победа» из Москвы. Однако из-за ограничений командир самолета принял решение следовать на запасной аэродром аэропорта Саратова.

«Рейс S72141 авиакомпании Сибирь так же прибудет из Москвы с задержкой», — уточнила Голодова.

Ожидаемое время посадки воздушного судна — 13:40, добавили в пресс-службе аэропорта Волгограда.

Накануне план «Ковер» вводили для трех воздушных гаваней столичного региона. Во вторник, 19 декабря, временно закрывали воздушное пространство аэропортов Домодедово, Внуково и Жуковский. Из-за этого вылеты 38 самолетов задержались.