«Аэрофлот» заставил пассажиров ждать более сотни рейсов из-за сбоя

Более сотни рейсов «Аэрофлота» задержались из-за сбоя, возникшего в работе системы регистрации. Пассажиры не смогли вылететь из московских аэропортов Шереметьево и Внуково, а также из петербургского Пулково, сообщил «Интерфакс».

Пассажиры рассказали, что людей не регистрировали на рейсы. Вылеты переносили по несколько раз. В «Аэрофлоте» подтвердили, что произошел глобальный технический сбой, поэтому возможны задержки.

Проблема произошла на стороне поставщика IT-услуг, рассказал представитель перевозчика Михаил Демин. Он не уточнил, о какой компании идет речь. В «Аэрофлоте» пообещали, что устранят проблему в ближайшие часы.

Демин сообщил, что работа IT-системы уже восстановлена, однако из-за скопления пассажиров многим придется запастись временем в ожидании регистрации.

Помимо «Аэрофлота», проблема затронула и рейсы «России».

В МИД РФ ранее рекомендовали россиянам отказаться от зарубежных поездок. В дипведомстве напомнили, что риск заражения коронавирусом все еще высок, несмотря на отмену ограничений в ряде курортных стран.