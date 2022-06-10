«Аэрофлот» заменил ряд напитков на рейсах

Российская авиакомпания «Аэрофлот» заменила ряд напитков для пассажиров на борту своих самолетов из-за проблем с логистикой и доставкой. Об этом сообщил РБК.

Вместо шампанского Montaudon Brut пассажирам предложат просекко Valdobbiadene Superiore Giall’oro Ruggeri. Место Coca-Cola занял Pepsi, а газировку Sprite поменяли на 7Up.

«Соответствующие альтернативные решения приняты для бесперебойного обеспечения рейсов», — объяснили в компании перемены в меню.

Гендиректор корпорации Coca-Cola Джеймс Квинси ранее не исключил вероятности полного ухода компании с российского рынка.

Завод в Черноголовке подал патент на регистрацию бренда RuCola. В компании отметили, что их продукция будет стоить дешевле западных аналогов примерно на 15%.