«Аэрофлот» возглавил мировой рейтинг самых пунктуальных авиаперевозчиков

«Аэрофлот» в августе стал самым пунктуальным авиаперевозчиком среди крупнейших авиакомпаний мира. По данным рейтинга On-Time Performance Report, 92% рейсов «Аэрофлота» были выполнены в соответствии с расписанием.

Этот рейтинг регулярно составляется британским холдингом Cirium. Он является глобальным поставщиком аналитики по индустрии путешествий, уточнили в пресс-службе российского перевозчика.

Для оценки пунктуальности работы авиакомпаний и аэропортов Cirium использует данные из сотен источников и отслеживает выполнение более 100 тысяч рейсов каждый день. В этом месяце холдинг возобновил публикацию мирового рейтинга, который не выходил с начала пандемии. Это, по мнению аналитиков, можно считать одним из признаков возвращения мировых авиакомпаний к нормальной жизни.

По словам представителей «Аэрофлота», компания последовательно улучшает показатели пунктуальности, в том числе благодаря строгому выполнению правил посадки на рейс.

В будущем перевозчик собирается внедрить использование биометрического контроля, который сможет значительно ускорить и упростить прохождение предполетных процедур для пассажиров.

В пресс-службе также обратили внимание, что помимо первого места в мировом рейтинге «Аэрофлот» уже второй месяц подряд лидирует по пунктуальности выполнения полетов среди европейских авиакомпаний.