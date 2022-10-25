«Аэрофлот» сообщил о приостановке онлайн-регистраций на рейсы | 360°

Общество 25 октября 2022, 22:10 «Аэрофлот» сообщил о приостановке онлайн-регистраций на рейсы «Аэрофлот»: онлайн-регистрации на рейсы временно приостановят с 26 октября Публичное достояние

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Российская авиакомпания «Аэрофлот» временно приостановила онлайн-регистрацию для пассажиров рейсы с 02:00 26 октября. Это связано с техническими работами, сообщали на сайте компании.

«В связи с проведением технических работ с 02:00 по московскому времени 26 октября временно приостанавливается онлайн-регистрация на рейсы „Аэрофлота“ (а также рейсы под кодом SU с номерами 5400-5799 и 5950-6999 авиакомпаний „Аврора“ и „Россия“)», — сказали в компании.

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Также уточняется, что регистрация на рейс осталась доступной без ограничений в аэропорту вылета

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При этом авиакомпания сообщила о временной приостановке продаж субсидированных перевозок на сайте и в мобильном приложении «Аэрофлота».

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» начнет использовать российскую систему бронирования билетов Leonardo с 1 ноября текущего года. К 2024 году в компании ожидается более 80% российского программного обеспечения, сообщал RT.