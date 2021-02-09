«Аэрофлот» снова поиздевался над щенком. Делом займется прокуратура

Авиакомпания «Аэрофлот» снова опозорилась с перевозкой животных. На этот раз пострадал щенок основателя и главного редактора Baza Никиты Могутина. Владелец собаки рассказал «360», что намерен обратиться в транспортную прокуратуру.

В ближайшее время Могутин планирует отвести щенка корги к ветеринару, чтобы специалист осмотрел животное на предмет полученных повреждений.

«Надо смотреть ее правую лапу переднюю, она хромает. По прилете обратно мы обязательно подадим заявление в транспортную прокуратуру. Посмотрю, еще какие юридические моменты мы можем со своей стороны предпринять», — заявил главред Baza.

О случившемся с щенком корги по кличке Есения (для своих — Сеня) Никита Могутин подробно рассказал в Telegram, попросив распространить информацию.

«Этот пост — об авиакомпании „Аэрофлот“ и перевозке животных. <…> На фотографиях ниже вы видите переноску: как она выглядела до перелета рейсом „Аэрофлота“ и как она выглядит теперь. В этой переноске летела <…> Есения, можно Сеня — для своих», — написал главред Baza.

Так выглядит переноска для животных после рейса «Аэрофлота». Источник фото: Telegram-канал Никиты Могутина

Могутин уточнил, что у переноски сильно повреждены две стенки, несколько крепежных болтов будто бы «вырваны с мясом», а корпус покрыт царапинами. Собаке тоже досталось: кроме хромоты, животное явно перенесло сильный испуг.

«Судя по тому, что я вижу, переноску с Сеней просто швыряли, сверху на нее метали чемоданы. За все это я заплатил „Аэрофлоту“ почти 10 тысяч рублей — мы летели прямым рейсом из Москвы в Стамбул. Кстати, мне еще во время регистрации сообщили, что Сеня будет единственной собакой на борту», — подчеркнул журналист.

Он признался, что чувствует гнев, беспомощность и стыд за то, что щенок оказался в руках людей, «которые над ним издевались». Могутин заметил, что поздно подумал об установке камеры в клетке.

Главред Baza заявил, что обычно летает только «Аэрофлотом». «Адские случаи с другими пассажирами», был уверен журналист, можно охарактеризовать как «разовые случайности». Но личный опыт показал обратное.

Могутин потребовал от «Аэрофлота» ответа и объяснений. Он также хочет наказания для сотрудников авиакомпании, которые «издевались над собакой».

«Я уверен, что вы, „Аэрофлот“, как обычно, скинете все шишки на какую-нибудь стороннюю обслуживающую компанию, но этот ваш ответ я не приму. Я заплатил деньги вам и отдал собаку вам, а значит, вы отвечаете», — заключил основатель Baza.

«360» направил запрос в «Аэрофлот», но на момент публикации ответа не получил.